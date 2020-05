Pavel Lepič a Ivan Hladík provozují posilovnu Marvel Gym

„Celou střední jsem v posilovně ve sportovní hale dělal brigádně. Potom fitko změnilo majitele, který ale provoz začal trochu zanedbávat, až to tady skoro umřelo,“ vzpomíná na úplné začátky značky MG Pavel. Proto se domluvil s kamarádem Ivanem, že přes prázdniny zkusí provoz posilovny převzít. „Bylo to tak, že buď proděláme pár peněz, nebo to vyjde,“ říká Pavel. A ono to vyšlo. Do začátku sice neměli téměř žádné prostředky, to je ale nezastavilo. Vsadili na sílu sociálních sítí a díky tomu se jim hned v začátku povedlo oslovit hodně mladých lidí. To, v kombinaci s nízkými cenami, jim zajistilo slušný rozjezd. A proč vybrali jméno Marvel? Dlouhé rozmýšlení je nakonec dovedlo k oblíbeným filmům se superhrdiny, které se staly inspirací. „Chtěli jsme něco, co osloví mladé lidi,“ doplňuje Ivan.

Zdroj: DENÍK/aroslav Bílek