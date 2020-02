Monika Megličová: S klienty si dodáváme dobrou náladu, povzbuzení a úsměv

Jmenuji se Monika Megličová. V Benátkách nad Jizerou žiji 28 let, staly se mým novým domovem, když jsem se vdala a následovala svého manžela do jeho rodného města. Přirostly mi k srdci okamžitě. Našla jsem zde hodnou manželovu rodinu a mnoho kamarádů. Narodila jsem se na Mělníku, kde jsem strávila celé své dětství. V roce 1984 jsem začala studovat SEŠ v Mladé Boleslavi, obor všeobecná ekonomika. Po studiu jsem nastoupila do podniku zahraničního obchodu v Praze. V tomto oboru jsem na různých pozicích pracovala až do roku 2009.