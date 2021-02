Mladý rozhodčí Pavel Vokál: Nenaučíte se to z pravidel, je potřeba cit pro hru

K fotbalu přešel Pavel ve svých dvanácti letech poté, co pro něj hokej v mládeži Mladé Boleslavi začal být až příliš časově náročný. „Po přechodu do dorostu jsem ale v Čejeticích vydržel jen sezonu, nemělo to tam z mého pohledu moc smysl. Potom jsem byl požádán o pomoc týmu AKUMA MB, který byl spojený s Čejeticemi. Hned v prvním zápase jsme remizovali s Jivinou a až do konce sezony jsme neprohráli. Celou následující sezonu jsme potom prošli vítězně a ovládli jsme okresní přebor dorostu. Nebyli jsme žádní mistři světa, ale stmelil nás kolektiv. Nutno podotknout, že žádné jednoduché zápasy to nebyly,“ popisuje svou fotbalovou cestu. Svůj post měl na hřišti vždycky na pravé postranní lajně, kterou díky své výborné fyzičce piloval neúnavně nahoru-dolů.

Pavel VokálZdroj: Deník / Michal Konvalina