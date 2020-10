Miloš Moc ve volném čase fotí traktory i fotbalisty 

Milošovy začátky s fotografickým aparátem ale neprobíhaly na fotbalových pažitech. Trochu netradičně začínal s focením zemědělských strojů: „Zní to zvláštně, ale od roku 2010 se věnuji focení zemědělské techniky. Díky tomu jsem získal hromadu zkušeností, a hlavně jsem se naučil základy focení. Každý rok dělám zemědělské propagační předměty, například kalendáře a plakáty. Nikdy jsem nečekal, že to bude mít takový velký úspěch. Věnuji se tomu 10 let a vůbec toho nelituji.“ Mimo to se v současnosti věnuje také focení lidí – ať už jednotlivců, párů nebo rodin.

Zdroj: Deník / Michal Konvalina