Milada Vrbová: Za 16 let jsme přírodě vrátili 23 tůní  

Opravujeme v krajině drobné sakrální památky, instalujeme budky, čapí hnízda, ošetřujeme staré stromy, monitorujeme chráněné druhy rostlin a živočichů na Mladoboleslavsku a řešíme další jejich ochranu, revitalizujeme staré polní cesty, pořádáme řadu osvětových akcí, vracíme vodu do krajiny a budujeme pro veřejnost naučné stezky. Loni jsme na Babě otevřeli čtvrtou. Naše činnost je opravdu široká. V tomto rozsahu by nebyla možná bez nadšených členů a dobrovolníků, kteří veškerou činnost provádí dobrovolně, bez nároků na odměnu jen s pocitem, že tato práce má smysl. Jsem opravdu vděčná, že má naše organizace tak skvělé členy a že se najde v řadách různých firem tolik dobrovolníků, kteří nám v práci pomáhají. Bez nich bychom nedokázali nic. Je to pouze koníček, který mi ale zabírá hodně času. Spíš by se dalo říct, že je to kůň. Kromě práce v ČSOP Klenice pracuji ve Škoda Auto jako HR specialista.

Zdroj: Archiv Milady Vrbové