Michaela Čáslavová má květinářství spojené s obchůdkem s dárkovými předměty

Bavily jsme se o pocitových věcech. Ona mě uvedla do tranzu a já jsem jí popisovala, co vidím. Mezitím se mě ptala na spoustu dalších věcí. Pak se mě dotázala, kdy to bude, a já odvětila, že v listopadu. Přičemž byl zrovna říjen a připadalo mi to neskutečné. No a najednou mi během listopadu volala kamarádka, že to tady pouští a jestli bych to převzala. Já jsem automaticky souhlasila.