Karel Kozma vzdělává děti ve školních lavicích i na fotbalovém hřišti  

V boleslavském klubu se ovšem dlouho neudržel. Pokračoval proto v menších klubech – v Dobrovici a Kosmonosech – než si ho všiml trenér mladšího dorostu Boleslavi, který ho posléze přivedl zpátky do ‚efkáčka‘. Tam už Karel Kozma zůstal. Z mládeže se propracoval do rezervního týmu, za který naskočil i do ČFL. Bohužel ho výš nepustily zdravotní problémy. „Operace s kolenem byly jedním z důvodů, proč jsem věděl, že se musím věnovat i studiu,“ říká otevřeně. Třetí nejvyšší soutěž tak pro něj zůstala stropem. Zahrál si ji i za SK Hlavice a momentálně hraje za divizního nováčka z Kosmonos. Na hřišti se nejlépe cítí na pozicích stopera nebo defenzivního záložníka.

Zdroj: Archiv