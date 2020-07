Matěj Černý: Hudbu jsem silně vnímal už jako dítě

Hudbu už jsem vnímal silně jako dítě. Už jako malý kluk jsem si dělal nahrávky na starý kazeťák, ale tehdy ještě bez instrumentálů. Asi když mi bylo 14 let, tak jsem poznal nového kamaráda a když jsme spolu koukali na MTV, kde si pomatuji přesně že ukazovaly nový videoklip od Lil Jona „Gangsta Gangsta“, tak jsme přesně věděli, že to chceme dělat taky. Později jsme s kamarádem přestali skládat a já si našel nového parťáka, který se jmenoval Vasil. Bohužel nemělo to dlouhé trvání a po chvíli spolupracování kamarád zahynul tragickou smrtí. Roky plynuly a nemohl jsem se nikde chytit. Přišel rok 2019 a dal jsem s raperem D.E.A.L.em dohromady skupinu HardRoof, která funguje až nad mé očekávání.

Zdroj: Deník/Zuzana Kodrlová Zelenková