Martina Stegerová: V Kosmonosích jsou krásná místa

Distrubuovali jsme roušky v Kosmonosích pravidelně do Lékárny U Zámku, Potravin DIKO, na pobočku České pošty Kosmonosy, kde si je lidé mohli bezplatně vyzvednout a zájem byl opravdu veliký. Dále jsme na výzvu dodali roušky do Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, do Dětského domova Krnsko, do Nemocnice následné péče Na Celně v Mladé Boleslavi a na další místa. Tuto iniciaivu jsme spustily prakticky ihned po vyhlášení nouzového stavu spontánně, přišlo nám zcela automatické, začít takto pomáhat.

Zdroj: Deník / Michal Bílek