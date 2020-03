Jmenuji se Marek Jirouš, u policie sloužím dvacet let. Jsem absolventem policejní akademie. Celý život sloužím ve středních Čechách, přičemž jsem začínal na Praze západ, zde jsem působil mimo jiné na pozici vyšetřovatele a na pozici vedoucího kriminálky. Potom jsem přešel do Kolína, kde jsem dělal zástupce vedoucího Územního odboru. Z Kolína jsem šel do Nymburka, tam jsem byl vedoucím územního odboru a loni jsem byl ještě pověřen řízením územního odboru Mělník. Mladá Boleslav je tedy mým pátým územním odborem.