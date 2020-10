Marek Hyka: V akrobatickém létání jsem už dosáhl vrcholu

Myšlenky se mi vrátily, až když jsem poznal svého dodnes nejlepšího a věrného kamaráda Radima Bagara. Ve druhé polovině devadesátých let se vrátil z exilu. Jako zástupce kanadské společnosti byl poslán do Aera Vodochody hlídat její projekt. Radim byl už zkušený pilot. V Americe a Kanadě létal spoustu zajímavých typů včetně akrobatických. Najednou se objevil u nás v Aeroklubu a začal létat na všem, co se mu dostalo do ruky. A nejen rovně. Museli ho doslova hlídat, protože nejraději létal na zádech, a to ne všechna letadla mohla. Udiveně jsem jej sledoval a samozřejmě mě to nadchlo. To on poznal a neměl problém mi sem tam něco ukázat, letět na zádech, či udělat se mnou pár základních prvků.

Zdroj: archiv Marka Hyky