Marcela Pavlíková: Rozhodla jsem se, že vytvořím školu podle svých představ

Jako ředitelka jsem na tuto školu nastoupila v roce 2008. Je to vlastně moje nejdelší působení na jednom místě. Předtím jsem pracovala jako řadová učitelka na gymnáziu a ještě předtím na jiné základní škole. Říká se, že děti jsou stále stejné, jenom doba se mění. Existují na to i pěkné citáty, které pocházejí již z antiky. Např. Sokrates řekl: „Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ Kdo by to byl řekl, že? Těžší situaci mají děti rozhodně. Možná některé překvapím, ale z mého pohledu je jedním z velkých problémů, kterému musí děti čelit fakt, že se o ně někteří rodiče starají málo, a někteří zase moc. Na škole zažíváme obojí. Takřka absolutní nezájem na jedné straně a přehnanou péči na druhé. Po vstupu do naší školy najdete tento nápis: „Vše, co mohou děti udělat samy, neměli by za ně dělat dospělí.“ Některým dětem chybí základní materiální vybavení (těch je ale málo), některým pak čas jejich rodičů věnovaný povídání s nimi, společným hrám, zájmům a aktivitám. Rodičům často schází čas (nemohou, neumí nebo nechtějí si ho najít) a trpělivost. Stále více dětí přichází do školy s vadami řeči, někteří si neumí zavázat tkaničku a mnoho z nich má problémy s pohybem. Toto vše je daň dnešní obě.

Zdroj: Deník / Michal Bílek