Lã Hiếu : Jako rodina jsme rozdali už více než 200 roušek  

Současná situace mě omezuje v mém každodenním životě. Jsem zvyklý chodit do společnosti, na různé sportovní akce. V práci mám střídavý home-office. To znamená, že v týdnu jsem v kanceláři 2-3 dny a zbytek pracuji z domova. Já osobně jsem od března zapojený do zhruba 30 členného týmu v ČR, který funguje jako infolinka pro vietnamskou komunitu žijící v ČR. Mám na starost oblast Mladá Boleslav a okolí. Denně dostávám spoustu telefonátů s dotazy ohledně COVID-19, u případů s příznaky onemocnění se rovnou spojím s praktickými lékaři nebo s krajskou hygienickou stanicí. Kromě 24/7 infolinky šijeme také doma roušky, jako rodina jsme už dodali více než 200 roušek.