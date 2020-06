Jiří Řehoř: K hokejbalu jsem se dostal náhodou

Jiří Řehoř: K hokejbalu jsem se dostal náhodou Kapitán dobrovických hokejbalistů Jiří Řehoř je renesanční člověk a muž mnoha zálib a koníčků. Málokdo z jeho spoluhráčů či protihráčů by však do něj řekl, že má vystudovanou zdravotnickou školu. „Když jsem se po základní škole rozmýšlel, co dál, zdrávka pro mě byla jasnou volbou. Samozřejmě jsem tam šel kvůli holkám," směje se Řehoř. Ten v oboru nakonec zůstal. Neživí se sice jako zdravotní sestra, ale zůstal ve známém prostředí a působí ve švédské firmě, která dodává zdravotnické vybavení. Zdroj: Deník / Jaroslav Bílek Jeho cesta k hokejbalu vedle ale přes fotbal. „K fotbalu mě přivedl táta, který sám fotbal hrál. V mládí jsem kopal za bezenské orly," vzpomíná Řehoř, který v současné době nazouvá kopačky už jen ve velmi vzácných případech. Zdroj: Deník / Jaroslav Bílek Častěji je k vidění na hokejbalovém hřišti s hokejkou. „K hokejbalu jsem se dostal tak nějak náhodou. Jako malí kluci jsme samozřejmě banďák mydlili každý den před barákem. Pak jsem se jednou přimotal k hokejbalové partičce na Astonce a u ní jsem zůstal dodnes, což už bude nějakých dvacet dva let," říká kapitán party, která aktuálně válí na hřišti u dobrovické sokolovny. Sám Řehoř postupně přijal roli vůdce bandy a také jejího organizátora. „Dát dohromady dvanáct chlapů je někdy nadlidský úkol," směje se. Zdroj: Deník / Jaroslav Bílek Otec dvou dcer si nejvíce odpočine na rybách. „Bohužel tomuto odvětví nedávám tolik, co by si zasloužilo, neboť muškařina je považována za vrcholnou techniku a nedostatek prutohodin je znát na sumáři úlovku, který je čistý. Je totiž třeba zachovat specifický genofond českých ryb, který mizí a o lipanech a pstruzích budeme asi slyšet jen z vyprávění," říká o situaci týkající se nejen rybí obsádky, ale zejména stavu vodních toků a přírody jako takové. Zdroj: Deník / Jaroslav Bílek

