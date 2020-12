V našich 40 obcích je 10 zámků, většina z nich je v soukromých rukách, ale i tak stojí za zhlédnutí. Málo kdo ví, že třeba zámek Stránov je zmenšenina jednoho ze zámků na Loiře. Potenciál to má obrovský. Kdyby na Boleslavsku bylo více cyklotras, tak je to krásné místo na cyklo-výlety do historie. Třeba Bezno, tam je 16 barokních zámek, ať je to zámek, fara a tak dále. Takových míst je ale mnohem více. A kde není zámek, tam je kostel, historická tvrz a tak dále. V tomhle je Mladoboleslavsko z pohledu cestovního ruchu podceněné a má co nabídnout. Vzhledem k tomuto podcenění je ale také bídná i infrastruktura, třeba chybí penziony, v nichž by se návštěvníci mohli ubytovávat.

Zdroj: Deník / Michal Bílek