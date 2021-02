Jaroslav Verner byl třicet let u vývoje převodovky  

Po vysoké škole jsem začal pracovat ve Škodovce. Za dva měsíce po nástupu jsem ale musel na vojnu. Po návratu jsem, z tehdy povinného zařazení do dělnických profesí, musel na půl roku na montážní linku. Později jsem zamířil do vývoje a v oddělení vývoje převodovky jsem strávil nádherných 30 let.

