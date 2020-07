Jaroslav Kostraba: Teď je mým hřištěm tribuna

Jeho vášeň ale utlumil začátkem roku koronavirus, který zastavil celý nejen sportovní svět. „Nebylo to lehké, přišli jsme tak o dobře rozehrané hokejové play off, o MS v hokeji a Euro ve fotbale. Ale uteklo to celkem rychle, byl čas zase na jiné věci a člověk se mohl alespoň těšit a připravovat na to, co bude. Já jsem pozitivní člověk, proto věřím, že se to všechno pomalu do normálu začne vracet.“

Zdroj: Deník / Jaroslav Bílek