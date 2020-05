Jaroslav Kopřiva: Od vesnického fotbalu až na olympijské hry

Aktuální situace s koronavirem ho nijak zásadně neomezuje. Bobisté jsou výjimkou mezi sportovci a dopady pandemie téměř nepocítili. „Rozjelo se to akorát v období, kdy jsme měli mít posezónní klid. V prvním období přípravy se v podstatě jen běhá nebo děláme nějaké kruhové tréninky, co se dají dělat venku nebo doma. Když se teď pomalu přesouváme do posiloven, tak už se otevírají, takže nám to ani moc nenarušilo přípravu,“ hlásil. Navíc měl štěstí i v osobní rovině, stihl plánovanou dovolenou v zahraničí: „Odletěl jsem asi pět dní předtím, než to vypuklo a než se uzavřely hranice. Byl jsem asi jedním z posledních, co mohli vycestovat. Pak jsem měl ještě jednou štěstí při návratu, bez problémů jsem se dostal i zpátky domů.“