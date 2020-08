Jana Súkeníková: Chtěla bych, aby v Boleslavi bylo větší kulturní vyžití  

Donedávna jsem se asi 5 let věnovala jumpingu, což jsou takové fitness trampolínky. To mne velice nabíjelo, je to rychlé, dynamické. Neměla jsem na to ale už tolik času a začala jsem se věnovat józe, což je naopak zklidnění. Dále se věnuji focení, které mne baví asi tři roky. Předtím jsem na studiích dělala fotomodelku. V té době jsem přemýšlela čím to je, že právě fotomodelky posléze často fotí. A pak jsem to pochopila, když jsem si stoupla za objektiv. Měla jsem například naučené pózy a focení tak pro mne bylo snazší. Často fotím kamarádky nebo jejich děti.

Zdroj: Deník / Michal Bílek