Jana Slabá: Na Boleslav jsem si zvykla, manžel je místní patriot

Naše svíčky jsou z čistého potravinářského parafínu, nikdo na světovém trhu je nevyrábí, jenom my. Je to materiál, který se používá na rtěnky, balí se do něho sýry a podobně. Máme bavlněné knoty a svíčky pak máme ovoněné bylinkami nebo francouzskými parfémy. V takové kvalitě svíčky neseženete.