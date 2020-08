Jan Kolman: Zásady bezpečného chování jsem chtěl dostat mezi veřejnost

Na své úplně první začátky s trenéřinou si vzpomínám už jen matně, ale vybavuji si nervozitu před každou lekcí a super pocit z toho, když se klienti na mé tréninky vraceli. Co se týká začátků mého konceptu cvičení, který provozují dnes, tak začátek byl ve znamení učení se nových věcí a to nejen v tělocvičnách. Bez komunity trenérů z Čech i Slovenska a odborníků z oblasti fitness a marketingu, by to však šlo jen obtížně a za takovou komunitu, která dokáže spolupracovat napříč republikou, jsem opravdu vděčný.

Zdroj: archiv J. Kolmana