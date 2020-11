Hokejbal může hrát každý, kdo opravdu chce, říká Daniel Langer

Dvaatřicetiletý Daniel Langer je Boleslavákem tělem i duší. V civilu IT pracovník, na hokejbalovém hřišti zkušený útočník a kapitán boleslavských Tygrů. Mimo to také táta od rodiny a dlouholetý redaktor klubového webu BK Mladá Boleslav. „V Mladé Boleslavi jsem se narodil, studoval a bydlím zde se svými syny a manželkou. S Boleslaví je spjatý celý můj dosavadní život a do budoucna na tom nic měnit neplánuji,“ říká jednoznačně. V civilu se živí jako IT pracovník ve společnosti T-Mobile a věnuje se projektům pro boleslavskou automobilku. Mimo IT je ale aktivním sportovcem – v mládí vyzkoušel několik různých odvětví, až zakotvil u hokejbalu. Aktuálně jako kapitán vede druholigový tým Tygrů Mladá Boleslav.

„Nejprve jsem hrál v oblastní lize za Reál Tetřev a po konci této soutěže v nově se tvořící rezervě HBC Tygři Mladá Boleslav. Jsem vděčný, že jsem to udělal a tou cestou z rezervy ke kapitánovi A týmu si prošel. Na hokejbale mě nejvíce baví, že si své místo na hřišti může najít každý člověk, co ke sportu přijde a má opravdový zájem. Uplatní se hubený rychlík i urostlý dřevorubec. Navíc se hokejbal jako kontaktní sport prakticky hraje bez ochranné výstroje (vyjma rukavic a helmy), čili je to místo pro tvrdé sportovce, co se nebojí rány. A taková společnost se mi líbí, zvláště pokud vezmu v úvahu, jakým směrem se za poslední dekádu vyvinul například fotbal," popisuje svou hokejbalovou cestu. Zdroj: DENÍK/Michal Konvalina Pro hokejbal se rozhodl i díky svému mladšímu bratrovi, který hrál lední hokej. Sám Dan říká, že v té době už bylo na začátek hokejové kariéry pozdě, tak si našel alternativu. K hokeji má ale stále blízko, byť v trochu jiné roli. Fanouškovský vztah k boleslavskému klubu v něm odmala pěstoval otec, a nakonec se v roce 2009 Dan stal jedním z redaktorů klubového webu Bruslařů: „Bylo to období, kdy jsem hokejem hodně žil a chtěl nahlédnout do zákulisí, být součástí fungování klubu i jiným způsobem, než že ho jen budu podporovat jako divák. Ze začátku to se mnou tehdejší šéfredaktor Michal Miškovský určitě neměl snadné, nicméně později jsem se jako redaktor (snad) vyvinul a něco z těch zážitků snad klubu svou prací a nasazením vrátil." Zdroj: DENÍK/Michal Konvalina Kromě hokejbalu a hokejových utkání už mu moc času navíc nezbývá. „Naprostá priorita je pro mě rodina, kterou se snažím neobírat o společný čas vzhledem k tomu, že mé časově náročné sportování stále trpělivě podporují. Pokud rodinu a hokejbal sečtu s prací, už vlastně tolik prostoru pro jiné koníčky nezbývá. Samozřejmě trávím čas s přáteli a když se mi podaří večer vyšetřit nějakou hodinku, rád si zahraji na počítači nebo herní konzoli," popisuje své koníčky Daniel Langer. Zdroj: DENÍK/Michal Konvalina

Autor: Michal Konvalina