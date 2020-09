Helena Voldánová: Bádání po předcích mě ani po třiceti letech nepřestává bavit

Genealogií - pátráním po předcích se zabývám třicet roků a neustále je to pro mě velké dobrodružství. To, co je pro nás v běžném životě spíše nežádoucí, nám při pátrání velice pomáhá. Například, když se jedná o policejní záznam, který nám může o člověku vypovědět mnohem více, než jen zápis z matriky. Dozvíme se důležité informace o povaze člověka a dokonce i to jak vypadal.

Zdroj: Jitka Krňanská