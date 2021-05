Hana Prskavcová: Nejcennější, co v životě máme, je náš čas

Hana Prskavcová se v Pískové Lhotě nenarodila. Přistěhovala se do ní s rodiči, když jí bylo deset let. Přesto se zde cítí jako rodačka, svoji vesničku má moc ráda a neměnila by. Leda až na stáří. To by se jí líbilo bydlet v klidu vysokých hor, kde dávají lišky dobrou noc.

Starostka Pískové Lhoty u Mladé Boleslavi Hana PrskavcováZdroj: Deník/Michal Bílek