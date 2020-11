Gérard Keijsper - Holanďan, který chce změnit pohled lidí na Boleslav 

Česká republika se mi moc líbí, jinak bych zde nevydržel 25 let. Do Česka jsem přijel na dovolenou. Jeden místní kamarád za mnou tehdy přišel a zeptal se mě, proč tady nezůstanu. Já jsem namítal, že neumím česky, na to mávnul a řekl, že se to naučím. Druhá námitka byla, že nemám kde bydlet, on mi na to řekl, že mohu bydlet u něj. Třetí námitka byla, že nemám práci. Ale začal jsem dělat manuální práce a pomalu jsme se vypracoval a došel k tomu, co jsem uměl. V infocentru jsem už skoro 13 let. Zvládli jsme rekonstrukci, třikrát ze čtyř pokusů jsme byli úspěšní v žádostech o Evropské dotace, sedmkrát jsme pořádali metalové symposium, mám čtvrtou knížku. To není špatná bilance.

Zdroj: Deník / Michal Bílek