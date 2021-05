Vedle divizních trávníků ale naskakuje i na palubovkách sportovních hal. V dresu Olympiku Mělník, za který teď odehrál druhou sezonu, hraje nejvyšší futsalovou ligu. Uplynulý ročník byl pro Jana Kalabise vcelku úspěšný, Mělník postoupil do čtvrtfinále play off a jeho jednadvacetiletý pivot byl oceněn sedmým místem v ligové anketě Nováček roku. „Je to pro mě největší úspěch dosavadní kariéry. Pořád se sice považuji víc za fotbalistu než futsalistu, ale na futsale mě baví jeho rychlost a to, že se na palubovce stále něco děje,“ hlásí.

Jan KalabisZdroj: Deník/Michal Konvalina