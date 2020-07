Aleš Rychlý je referentem kultury. Ještě nedávno ale pracoval v nemocnici  

Hodně času mi sebere práce, ale pokud mám čas, tak si rád zajdu do bazénu, do wellness, vyjedu na kole, nebo do přírody. Dříve jsem také hodně tancoval. To ale postupem času nešlo skloubit s prací. Rád si také sem tam zajedu do Prahy, kde se rád procházím. Rád chodím na místa spojená s První republikou, což je období, které mám rád. Vzhledem k tomu, že mám u nás v Hradišti na starosti také pietní akty, tak v Praze chodím i na ty, abych se inspiroval.

Zdroj: Deník / Michal Bílek