V těchto dnech se můžeme setkat s nejrůznějšími pozvánkami na dožínkové slavnosti. Data jejich slavení jsou však často velmi rozdílná. Co vlastně vymezuje čas žní? Na to jsme se zeptali Václava Holase, etnografa a knihovníka muzea Mladoboleslavska.

Václav Holas z Muzea Mladoboleslavska se zabývá etnologií. | Foto: Deník / Michal Bílek

Období žní a potažmo i dožínkových slavností je velmi variabilní a závisí především na místních přírodních podmínkách, stejně tak jako na preferovaných plodinách. V některých krajích ohlašoval počátek žní svátek sv. Magdalény, jinde se začínalo sekat až na sv. Markétu. Od toho také pranostika: „Svatá Markéta hodila srp do žita.“ Také konec žní byl a je místně velmi různorodý. Zatímco někde je po žních už v půlce srpna, jinde se začátek dožínkových oslav protáhne až do konce září. Pro pozorovatele to může být někdy poněkud zmatečné, protože tato doba je už také vyhrazena i nejrůznějším hodům a posvícením a je pravdou, že se někdy tyto oslavy mísí a spojují, ačkoliv jejich význam je odlišný.