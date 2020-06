Fotbalisty na pažitu vystřídaly gumové podložky, které večer zatížilo deset tisíc fanoušků. Část z nich seděla na tribunách. Kolem půl deváté večer na pódium vytáhl výtah Jožo Ráže, Vaša Patejdla a další členy sedmičlenné skupiny, která svoji kariéru rozjela roku 1981.

Čtyřnásobný vítěz Zlatého slavíka odstartoval koncert písní s názvem Kamarát. Zazněly ale i další hity osmdesátých let jako Královna bielych tenisiek, Ak nie si moja, Kaskader, Voda čo ma drží nad vodou a například Čaba neblázni.

Jožo Ráž působil na koncertu zpočátku svěže, přestože v roce 1999 těžce havaroval na motorce a ocitl se na hranici smrti. Elán se pak znovu vrátil v roce 2003. Ke konci ale již Jožo neskrýval vyčerpání z téměř dvouhodinového zápřahu.

Skupinu sledovalo téměř deset tisíc fanoušků z Mladé Boleslavi i ostatních míst země. Mnozí si zakoupili efektní blikající uši či svítící tyče a po setmění tak vytvořili působivou atmosféru. K dispozici bylo pivo, nealko nápoje a různé pochutiny.

Diváci se ze začátku nechali pobízet k vytvoření atmosféry, hromadnému zpívání a tleskání. Později ale muzice Elánu propadli a vytvořili pravý vroucí kotel. Další lidé sledovali koncert z tribun a z oken panelového domu či ubytovny Škoda Auto.

Pořadatelé první monstrózní akci takovýchto rozměrů zvládli výborně. Nepřihodil se žádný incident. Jen jeden z fanoušků těžce nesl, že pořadatelé odsunuli skupinku tělesně postižených vozíčkářů mimo zónu s fanoušky.

„Mohl by na ně někdo spadnout a ublížit jim. Máme s tím zkušenosti. Věřte, že je to nebezpečné a že víme, co děláme,“ řekl jeden z členů ochranky. Fanoušek se s tím ale nechtěl smířit a zábradlí demonstrativně přelezl. „Není to fér, vždyť si to tak neužijí,“ řekl a díval se na vozíčkáře. Silní bodyguardi se na vzrostlého fanouška vrhli a ostře jej odvedli zpět za hrazení. Z nepochopitelných důvodů směli fotografové na koncertu fotografovat jen po dobu dvou písniček.

Skupina Elán se po vydařeném koncertu přesunula ve velkých černých vozech Audi do hotelu Sparing na Holých Vrších, kde společně s celým týmem přespala. A v patách samozřejmě měla reportéry Boleslavského deníku. „Máme úplně plno, spí tu přes třicet lidí ve dvoulůžkových pokojích a další jsou ubytováni jinde,“ řekla na místě Deníku recepční hotelu, když začali přijíždět první hosté.

Přestože místní restaurace má otevřeno vždy od 17 do 22 hodin, ve středu udělala výjimku. Členové skupiny si totiž přáli po koncertu zahnat žízeň. Na Elány tak čekala pohledná a milá servírka.

„Měli tady už být, ale asi se někde zdrželi,“ řekla kolem půlnoci. Skupina dorazila kolem půl jedné ráno a začala oslava. Do restaurace z hvězdné skupiny dorazil například Vašo Patejdl, který bavil kolegy veselými historkami.

„Jednou jsem přijel na koncert měsíc později,“ trumfoval jednou historkou za druhou.

Za to unavený Jožo Ráž zamířil po příjezdu do hotelu rovnou na pokoj. Pravděpodobně ale také koncert zapil. Členové týmu si totiž na bar přišli pro vývrtku s tím, že mají vlastní láhve na pokoji.

Brzy ráno pak skupina v hotelu posnídala. „Jídlo mají připravené na půl osmou, tak nevím, jestli vůbec vstanou, ale musí stihnout letadlo do Bratislavy, kde koncertují,“ přemýšlela servírka, když se hudebníci ani po druhé hodině ráno nechystali do postele. Naopak si objednali ještě studenou mísu, kterou personál hotelu ochotně připravil, přestože kuchař už doma sbíral síly pro přípravu VIP snídaně.