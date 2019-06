Své obrazy personifikované mystiky předvedli Vladimír Hochman, Bob Hochman a Vlasta Brůček-Plamínek. Právě on je autorem nejdražšího obrazu celé výstavy. Jeho cenu stanovil na 220 tisíc korun. „Ten obraz vnikl v hluboké meditaci v japonském chrámovém komplexu, kde jsem nějakou dobu pobýval, meditoval a prošel zasvěcením. Obraz propojuje hojnost země, vody, vzduchu a ohně, jednoduše všech živlů dohromady,“ vysvětluje Bůček.

K vidění byly také vitrážové asambláže s drahokamy Boba Hochmana a Petra Vopelky, který se na slavnostní derniéru nakonec nemohl dostavit. Zajímavé byly také umělecké fotografie Martiny Malé a Doriana Hanuše. Jeho dílům dominovala fotografie Američana radujícího se z písku. „Martina je velice mladá, takže jsme o ní zatím moc neslyšeli. Myslím si ale, že v budoucnu o ní uslyšíme ještě hodně. Má perfektní smysl pro barvy i kompozici. Viděl jsem spoustu fotografií Václaváku, ale té její se zatím žádná nevyrovnala,“ chválí teprve jednatřicetiletou Martinu Malou její zkušenější kolega.

Radek Kubina představil nejen své obrazy, ale i dřevěné sochy ženských aktů. Nejdůležitější je prý hned první fáze, tedy vybrat svůj objekt. „Před svými studenty tomu říkám mráčková metoda. Myslím tím to, když si člověk lehne na záda, dívá se do mraků a přemýšlí o tom, co mu který mrak připomíná. Stejně tak chodím i kolem stromů a dívám se na to, co mi připomínají kusy dřeva,“ říká Kubina.