V nové sezoně se diváci mohou těšit hned na několik premiér

Mladoboleslavské divadlo chystá na novou divadelní sezónu velké věci. Bude totiž opravdu významná, divadlo oslaví 110 let od svého založení. U této příležitosti divadlo plánuje například slavnostní týden nebo vydání ročenky mapujících posledních deset let divadla. Mimo to přijde celá řada atraktivních novinek.

Divadlo Mladá Boleslav | Foto: Deník / Michal Bílek

„V divadle toho teď chystáme hodně. Vyjeli jsme s novým předplatným. Budeme slavit 110 let. Což oslavíme velkým přestavením Šumař na střeše. Musím také zmínit, že přijdeme s velkým příběhem Wolfganga Amadea Mozarta, kde bude Daniel Bambas v roli Amadea," uvedl v dřívějším rozhovoru pro Boleslavský deník umělecký šéf divadla Petr Mikeska. Šumař na střeše bude mít premiéru 22. listopadu. Vánoční premiérou bude hra Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same v režii Víta Vencla. 21. února 2020 přijde na řadu Amadeus v režii Pavla Kheka. Na malé scéně bude 3. dubna premiérově uvedena hra v režii Petra Mikesky Na ústupu. Premiéra hry Famílie proběhne 24. dubna. 12. června se diváci mohou těšit na další novinku Zdravý nemocný.

Autor: Zuzana Zelenková