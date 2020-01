/FOTOGALERIE/ V kavárně Nejen kafe se ve středu 22. ledna zastavila spisovatelka Markéta Lukášková, která za asistence hereček Věry Hollé a Pavly Dostálové, představila divákům svou knihu Losos v kaluži.

Z 'LiStOVáNí' knihou Losos v kaluži od spisovatelky Markéty Lukáškové v kavárně Nejen kafe v Mladé Boleslavi. | Foto: Iveta Karásková

Hlavní hrdinka Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, za který obdrží 200 lajků na svých sociálních sítích dříve, než dojde do koupelny. Je to holka, která se ráno nemá chuť dívat do zrcadla, na zůstatek účtu ani do lednice. Její život se zvrtne, když její babička umře a „odejde do nebe“. Hrdinka postupně zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak všechno teprve začíná.