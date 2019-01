Mladá Boleslav – Divadlo v Mladé Boleslavi bilancovalo uplynulý rok 2018. Podle všeho si nevede vůbec špatně a diváci o jeho hry mají veliký zájem. Mluví o tom počet představení doma i na zájezdech. Ale také rostoucí počet návštěvníků.

Za úplně největší úspěch považuje ředitelka mladoboleslavského divadla Janeta Benešová to, že do Mladé Boleslavi přijela celosvětově uznávaná izraelská dramatička Hadar Galron.

„Žila tady s námi šest týdnů. Najednou jsme zjistili, že oni jsou zvyklí opravdu v rámci šabatu nepracovat, takže nesahat na elektroniku, na vypínače, a my jsme měli naplánovanou technickou zkoušku,“ uvedla Benešová s tím, že návštěva byla asi nejsilnějším zážitkem uplynulého roku.

„Byl to zážitek, dotáhnout myšlenku toho, že by u nás režírovala vlastní hru (Tajemství). To, že poskytla sama sebe na režii, je světový unikát,“ popsala ředitelka s tím, že Hadar Galron sice na premiéry svých her jezdí, ještě ale u nikoho nerežírovala.

Benešová dále vyzvedla několik vydařených her jako „Tak mě zabij, nebo Legenda 997. Za velký úspěch považují také to, že zpěvačka Radůza přímo pro mladoboleslavské divadlo složila několik písní.

V divadle jsou prý spokojení také s rostoucí návštěvností. Loni přišlo 95 417 diváků, což je o 6533 víc než v roce 2017. Bývá prý z 90 procent vyprodáno.

Loni odehráli 2180 představení doma, 51 na zájezdech, 84 her přivezly jiné soubory.