Mladá Boleslav - Městské divadlo vstupuje do nové éry. Malá scéna získala zbrusu novou tvář a čeká na kolaudaci, pozměnila se skladba uměleckého souboru a v divadle byly zahájeny přípravy hned dvou inscenací. V novém roce se máme na co těšit.

Městské divadlo Mladá Boleslav. | Foto: Deník/ Veronika Hladíková

Sledovaná rekonstrukce malé scény se skutečně podařila dokončit s koncem kalendářního roku a její uzamčený prostor nyní čeká kolaudace.

„Přestože jsem si dovedl představit i jiné architektonické řešení, než jaké je to realizované, které vychází z původní podoby sálu, už nyní se tam chodím co dva dny dívat. Doufáme, že kolaudace proběhne v třetím lednovém týdnu, abychom stihli ten prostor vybavit technikou a zabydlet tam inscenaci Osiřelý západ," vyjadřuje drobné obavy její režisér a umělecký ředitel divadla Pavel Khek.

Ale nyní zpátky na velkou scénu. Je půl desáté a na jevišti se schází obsazení nové inscenace Hostina dravců.

K dlouhé tabuli zasedá společně s režisérem Petrem Veselým Petr Prokeš, Svatava Milková, Petr Halíček, Ivo Theimer, Martin Hrubý, Lucie Matoušková, Luděk Jiřík, Roman Teprt a Michal Kopčan.

Osoba režiséra není hercům neznámá, přestože spolu ještě nepracovali. Petr Veselý, který působil jako umělecký šéf Městského divadla Brno a Městského divadla Zlín, a nyní se pohybuje na volné noze, už několik inscenací Městského divadla Mladá Boleslav fotografoval.

Hostina dravců, jejíž režii Veselý přijal, se odehrává v roce 1942 na území okupované Francie. Manželský pár oslavuje narozeniny manželky a pozve si několik kamarádů. Na ulici v tu chvíli kdosi zastřelí německého důstojníka. Na mejdan vpadne gestapo, a protože se zná s majitelem domu, sdělí mu, že berou rukojmí a že společnost má výhodu může si ze svého středu sama vybrat.

„Je to hodně o svědomí, o situaci, ve které nikdo z nás předem neví, jak by reagoval. V základním půdorysu to má mnoho společného s filmem Anděl zkázy Luise Buñuela, kde je rovněž tématem prostor, z něhož nelze odejít. Netuším, zda je tato inspirace u autorů textu, ale u inscenátorů rozhodně ano," uvádí režisér Petr Veselý.

Příběh ne nepodobný Sofiině volbě nabídne už 28. února soustředěné drama, v němž dostanou srovnatelný prostor všichni zúčastnění.

O jejich kvalitách je ostatně režisér předem přesvědčen. „Městské divadlo disponuje velmi schopným souborem a herecký potenciál je věc, kterou tato hra nezbytně potřebuje," říká.

O patro výš a jen několik minut později se zaplňuje divácká kuřárna. Ne však pokuřujícími diváky. Probíhá zde zahajovací zkouška inscenace Osiřelý západ, jež otevře 14. a 15. února malou scénu.

„Že vám herci nic neprozradili? Oni jsou tajnosnubní. My už jsme si hru společně přečetli před Vánoci, abychom přes svátky měli o čem přemýšlet," upozorňuje Pavel Khek, který se ujal režie inscenace, jež po dvou a půl letech otevře zrekonstruovaný prostor.

Příběh, který začíná ožívat v horním foyer, je o poznání komornější, než ten z velké scény. Logicky. Čtveřice herců rozehraje příběh z divokého Irska. Máme raději Boha, vlastního bratra, sami sebe, nebo fungl nový sporák s indukční deskou?

Tragikomedii o nemožnosti přiblížit se k sobě jinak než agresivně, ve které jedinou naději představuje láska, napsal Martin Mc Donagh a s velkým úspěchem ji už bezmála 12 let uvádí pražský Činoherní klub.

Ústřední bratrskou dvojici Colemana a Valena ztvární Petr Mikeska a nováček Aleš Petráš, jako hosté se ve hře dále představí Milan Kačmarčík (Otec Welsch) a Nina Horáková (Girleen).

„Od této práce si slibuji mnohé. Myslím, že děláme na výjimečné hře, ve výjimečném prostoru a s výjimečným obsazením. Kdybych si mohl vybrat kohokoliv z českých herců, zvolil bych pravděpodobně ty samé herce. A to není pro režiséra úplně běžné. Všichni herečtí představitelé jsou jiná osobnost a jdou na to jinak někdo hlavou, někdo pudově. Slibuji si skutečně virtuózní a přesto civilní herectví," dělí se s námi o své ambice Pavel Khek.