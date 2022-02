„Jednak je to určitě fajn pocit, protože každé ocenění člověka potěší a povzbudí. Co mě na tom ale baví nejvíc, je možnost zpětné vazby. Soutěž má celkem složitý a propracovaný systém hodnocení. Každá skladba musí projít skrze čtyři kola a mít pětihvězdový rating všech porotců, aby měla šanci být ve finále. Stává se tak, že track, o kterém si myslím, že má větší potenciál, se neprosadí. A naopak. Mile mě překvapil i aktuální návrh organizátorů, zda bych se nechtěl stát členem týmu porotců,“ říká Tomáš Kympl.

Porotu soutěže tvoří věhlasní producenti a umělci, představíte ji blíž?

UKSC je jednou z nejdéle konaných, nejpopulárnějších a nejvýznamnějších mezinárodních soutěží v oblasti psaní a tvorby hudby na světě. Poprvé se odehrála v Londýně v roce 2002 ve spolupráci s několika společnostmi a sdruženími. Porotu tvoří producenti a umělci, držitelé zlatých a platinových alb Grammy, Emmy, CMA a BRIT Award. Patří mezi ně Stingův producent a hudební režisér Kipper Eldridge, britský producent Stuart Epps (Elton John, Robbie Williams, Led Zeppelin, Bill Wyman, Paul Wellerem, Georg Harrison, Oasis), skladatel a producent BRIT Award Simon Ellis (S Club 7, Britney Spears) či producent, hudební režisér a aranžér Richard Niles (Paul McCartney, Kylie Minogue, Boy Zone, Mariah Carey, Take That, Cliff Richard).

Může vám to otevřít dveře ještě do jiných hudebních dimenzí? A v jaké konkurenci jste vlastně zvítězil?

Určitě může, otevřelo a stále otevírá. S výhrou je spojeno množství nových hudebních příležitostí a pracovních nabídek, a to je také velmi příjemné. Konkurence je značná, přihlášeno bylo téměř deset tisíc skladeb od autorů z 84 zemí světa.

V roce 2015 jste získal nejvyšší ocenění v kategorii Open se skladbou Ave Maria, o rok později jste uspěl v kategorii Instrumental s kompozicí New York a letos jste zvítězil v kategorii EDM (elektronická a taneční hudba) se skladbou nazvanou Wifi. Co kus – to jiný žánr. Máte k některému z nich přece jen bližší vztah, nebo si prostě potřebujete ozkoušet všechno?

Možnost tvořit hudbu rozmanitých žánrů je pro mě klíčová. Každý vyžaduje jiný přístup kompoziční, aranžerský, ale i producentský, a to mě nepřestává bavit a fascinovat. Vybrat pouze jeden by bylo složité, ale jsou druhy hudby do kterých se vyloženě nehrnu, jako třeba country a dechovka. Několik takových kousků jsem sice také napsal, ale to bylo pro filmy.

A jak se vám ta poslední oceněná skladba tvořila? Trochu mi to evokuje Karla Svobodu a Návštěvníky…. Není to nepatřičné srovnání?

Elektronika staví mimo jiné i na zvuku starých syntezátorů, a proto se může zdát vzájemně podobná, obzvláště v některých svých proudech. Samozřejmě hudba ze seriálu Návštěvníci nás provázela od dětství a musela tak ve mě zanechat stopu, i kdybych nechtěl. Obecněji se dá říci, že téměř v každé skladbě lze nalézt prvek, který se už objevil jinde, a podle toho jak je výrazný, vzbuzuje v nás pocit deja vu.

Uvedl jste, že nás ta skladba vtahuje do atmosféry a prostředí, které se stalo důvěrnou součástí našeho každodenního života. Současně však poukazuje i na stinnou stránku věci - sociální izolovanost… Souvisí to i s covidem, který nás do té izolovanosti uvrhl? Promítlo se to do skladby?

Covid toho v našich životech změnil hodně a určitá osamocenost, vytvořená například hojně rozšířeným home officem, je evidentní. Na druhou stranu jsme měli více času i na jiné aktivity a já jsem díky němu mohl nahrát právě album Kernel Panic, ze kterého je skladba Wifi. Jinak bych řekl, že se mi líbí pracovní tempo Woodyho Allena, který produkuje každý rok nový film. Mým plánem je každoročně vydat nové hudební album. Letos to bude opět elektronická deska volně navazující na Kernel Panic, příští rok CD Tempo určené pro české a slovenské posluchače. Průběžně připravuji a nahrávám i další materiál, který bude kompletní v roce 2026 a bude následně také součástí připravovaného koncertního programu… V hlavě mi běží témata hudební i náměty příběhů. Podle toho, jak se věci kolem mě momentálně odvíjejí, bych si dovedl odhadnout, že vznikne i muzikál.

Hudební skladatel, multiinstrumentalista a producent Tomáš Kympl se narodil v roce 1975 v Praze. V letech 1989 až 2001 studoval Pražskou konzervatoř a Hudební akademii - obory bicí, klavír a skladba. Rozsah jeho autorské činnosti sahá od vážné hudby, hudby duchovní, přes populární hudbu, šansony, muzikál až k hudbě filmové. Mezi tuzemské a zahraniční hvězdy klasické i populární hudby, kteří interpretují jeho skladby, patří Peter Dvorský, Jana Sibera, Jiří Suchý, Petr Janda, Michael Kocáb, Helena Vondráčková, Jiří Korn, Hana Zagorová, Josef Laufer, Jitka Zelenková, Kamil Střihavka, Radka Fišarová, Daniel Landa, Ladislav Křížek, Petr Kolář, Natalie Kocábová či David Kraus.



„Na konzervatoři jsem původně studoval u Angela Michajlova, kterého jsem měl jako tátu. Měli jsme spolu velice silný vztah. Když zemřel, zhroutil se mi svět – to bylo ve třeťáku. Tehdy jsem chtěl ze školy odejít, protože to prostě pro mě nemělo cenu. Ale šéfová oddělení Lída Nopová mi říká: „Zkus to přes prázdniny vydržet a já seženu někoho, s kým ti to bude stát za to.“ Po prázdninách přišla s tím, že budu jedním ze dvou žáků Michaela Kocába. Tak se rozjela naše spolupráce a byla vynikající, protože Michael je obrovsky otevřený v tvorbě, v přístupu k práci, moc jsem se od něj naučil. Ale já to tak mám, že jsem lidi, co mě učili, poslouchal, a to, co říkali, jsem si vzal za své. S tímto přístupem jsem konzervatoř studoval,“ řekl Tomáš Kympl už před časem pro Deník.