Připravena jsou dvě představení. Tím prvním je Bylo nás pět aneb Kluci nestárnou, které začne v 17 hodin. Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince vám připomenou jaké je to být malým klukem. Vraťte se do doby, kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků, děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci válčili své malé velké války.

Od 20:30 pak Divadýlko zahraje představení Mušketýři aneb Co už Dumas nenapsal. To se odehrává několik let po skončení románu Tři mušketýři Alexandra Dumase a navazuje na příběh jeho tří, tedy vlastně čtyř, hrdinů. Hru intrik, záměn a romantické lásky rozehrávají jak figury zcela neznámé, jako mademoiselle Mort, tak i postavy známé z jiných literárních děl, například šermíř a básník Cyrano z Bergeracu.

Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru Zvířetice. Na odpolední představení je cena 150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě, na večerní představení 200 Kč.