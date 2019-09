Výstava je určena pro takzvané voříšky a psy bez PP. Předvedení nevyžaduje od pejska ani jeho majitele žádnou speciální přípravu, stačí psa předvést při chůzi na vodítku a v takzvaném postoji. Pokud psík umí i nějaké zajímavé triky a cviky bude mu to přičteno k dobru.

Soutěžící budou rozděleni do kategorií Voříšek a Bez PP, které se budou ještě dále členit na podkategorie podle pohlaví a velikosti pejska, a dále dle věku psů do kategorií Junior, pro pejsky do 9 měsíců, a Senior, pro psy nad 8 let.

Ze všech účastníků kategorií Voříšek bude nakonec zvolen i absolutní vítěz Mladoboleslavský voříšek. Kromě hlavních soutěží proběhnou ještě dvě doplňkové. Největšího šikulu zvolí rozhodčí na základě předvedení, a psa nejpodobnějšího svému pánovi pak vyberou svými hlasy přítomní diváci.

Jako doprovodný program diváci uvidí ukázky psích sportů. Na místě bude i sdružení Šance zvířatům s pejsky, které bude možné si adoptovat. Vystavovatelé jsou v areálu očekáváni mezi 10.00 a 10.30 hodin, kdy proběhne prezence a kontrola očkovacích průkazů, od 10.30 hodin pak budou instruováni, jak správně psa vystavovat, a v 11.00 hodin začne hlavní program. Vítězové budou vyhlášeni ve 14.00 hodin.

U příležitosti výstavy uspořádalo sdružení také materiální sbírku. Sdružení Šance zvířatům bude vděčné za jakékoli použité i nové pomůcky (vodítka, deky, hračky apod.) a krmivo, které mohou majitelé pejsků postrádat. Výtěžek z dobrovolného vstupného a materiální sbírka bude věnována přítomným útulkům.

Informace o přihláškách, startovném a podmínkách účasti najdete ZDE.