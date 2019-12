Kapela USB Band zahraje písně s nádechem rocku, folku a jazzu, které jsou zpívanými příběhy, které prožívá každý. Celý výtěžek z koncertu poputuje Petře Koudelkové, která by finanční prostředky použila na koupi auta s automatickou převodovkou.

Sedmadvacetiletá Petra Koudelková trpí od narození nemocí motýlích křídel. Ta se projevuje nesmírně tenkou a citlivou kůží, na které se vytvářejí puchýře. Nejde však jen o povrch těla, zasaženy jsou i vnitřní orgány a sliznice. Nemocní se potýkají i s řídnutím vlasů, mají potíže s dýcháním, srůstají jim prsty. A k tomu všemu se přidává bolest, která nikdy nekončí. „Navzdory křehké kůži se Petra snaží žít. Je vtipná, sarkastická, a to třeba i během každodenní výměny obvazu, která trvá i několik hodin. Miluje hudbu, dobré jídlo, jezdí na koncerty, fotí, má spoustu kamarádů. Snaží se být samostatná. Jen už moc nezvládá řídit klasické auto. S tím bychom jí chtěli pomoci,“ uvedla Hana Potměšilová, předsedkyně organizace Revenium, která je hlavním pořadatelem akce.

„Bolí mě skoro každý dotyk i pohlazení, ale o spoustu věcí se nechci ochudit. Člověk si postupně na bolest zvykne. Přátelé mi udělali do auta takovou vychytávku, abych mohla snadněji startovat, otvírat dveře. Problém je často i otočení klíčku v zámku, natankování benzinu nebo otočení uzávěrem na láhvi s pitím. Ale v autě se cítím svobodná. Mít tak auto s automatickou převodovkou, hodně by to pomohlo,“ vysvětlila Petra.

Podpořit Petru můžete přímo na koncertě, za vaši finanční podporu dostanete od neziskové organizace Revenium Potvrzení o daru. Finanční dary můžete posílat už nyní na účet Revenium, z.s. 115-5689490267/0100. Variabilní symbol pro Petru je datum koncertu: 14122019.