MLADÁ BOLESLAV - Tato show startuje 22. září od 19 hodin v pražském divadle Blaník. Program je nabitý, takže se bude na co dívat!

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Oriental fantasy Beaty a Horacia Cifuentes, takový je název pro velkolepou show v divadle Blaník, která začíná v sobotu 22. září od 19 hodin.

„Beata a Horacio Cifuentes jsou jedineční nejen tím, že tvoří pár v soukromí i tanci, ale především je unikátní jejich projekt Oriental Fantasy.

Je to velkolepé tanečně – divadelní představení v duchu orientu. Nejnovější představení Oriental Fantasy s názvem Talisman mělo svoji světovou premiéru ve městě Greensboro v americké Severní Karolíně. Od té doby se Talisman představil obecenstvu po celém světě a 22. září se představí i v Praze,“ tak představila vystupující, lektorka orientálních tanců z Mladé Boleslavi Eva Hlávková.

Diváci uvidí symboly životní síly starověkého Egypta a dalších dávných kultur a jejich taneční rituály. Nebude chybět ani milostný románek a vzplanutí lásky v hříšné komedii.

„Během návštěvy těchto světových tanečních mistrů je možné naučit se také žhavou a nespoutanou orient rumbu nebo klasický egyptský tanec Raks Sharqi v podání Horacia Cifuentes. S Beatou Cifuentes se naučíte nádherné a efektní Drum solo,“doplnila Eva Hlávková.

Taneční semináře v pražském divadle Blaník s mistry ve svém oboru začínají už v pátek 21. září od 18.30 do 21 hodin (orient rumba), pokračují v sobotu od 11 do 12.40 hodin (bubínkové a drum sólo), od 12.50 do 14.30 hodin (egyptský styl Raks Sharqi) a závěrečný seminář je v neděli od 11 do 14 hodin (drum sólo) a od 14.15 do 17.15 (Raks Sharqi).

Rezervace si zájemci mohou zajistit na telefonním čísle 222 719 050 nebo na e–mailové adrese info@orientalnitanec.cz