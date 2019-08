Už ve čtvrtek začal mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady, který potrvá až do neděle. Je to sice akce poměrně nová, během uplynulých ročníků si však dokázala vybudovat značnou popularitu a oblibu. Návštěvníci se ještě mohou těšit například na koncertní zpracování českého filmového muzikálu Šakalí léta, na koncertní provedení největších hitů kapely Queen či na promítání oscarového snímku Miloše Formana Amadeus, které naživo doprovodí symfonický orchestr.

Jen na jeden večer je pozvánka na festivalové dění do Slaného. V pátek se na tamějším Masarykově náměstí uskuteční poslední vystoupení v rámci letního multižánrového hudebního festivalu Music on the Square / Hudba na náměstí. Prázdninové měsíce i letní sezonu celkově uzavře vystoupení kladenské skupiny Anopheles Rock.

Sobota patří ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech programu, jehož název prozrazuje vše: Tankový den. Návštěvníci, které potěší vstup zdarma, se mohou těšit na bojové ukázky připravené Vojenským historickým ústavem společně s kluby vojenské historie. Obdivovat je však možno i stálou expozici, kterou tvoří přes 700 historických tanků, jiných vojenských vozidel i motocyklů, ale také kanony a raketová technika.

Zcela jiné dojmy může v sobotu přinést výlet na loučeňský zámek, jehož park bude obydlen pohádkovými postavami už jen poslední den. Končí totiž tematický letní program nazvaný České pohádkové léto, umožňující návštěvníkům setkání s princeznou, panem králem, Bílou paní, s rytíři a loupežníkem, ale i s trpaslíkem nebo zlým čarodějem. Kubíčková připomněla, že ještě naposledy si děti mohou letos při hrách ověřit své dovednosti a šikovnost, zatancují si a uvidí milé scénky. „Připraveny jsou také dětské prohlídky zámku a v restauraci Vtipná kaše bude k dostání speciální pohádkové menu,“ poznamenala.

Sobotní večer (a někde už i odpoledne) na celé řadě památkových objektů (nejen ve středních Čechách, ale po celé republice) patří Hradozámecké noci. Představuje neobvyklé rozloučení s létem na hradech, zámcích, ale třeba i v klášterech, kdy se návštěvníci mohou těšit nejen na neobvyklou atmosféru s netradičním nasvícením. Mnohde na ně čekají i jindy nevídané programy.