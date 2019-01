Mladá Boleslav/ Svatováclavská jízda historických vozidel, která patří už k tradičním akcím, jež se v Boleslavi konají, startuje už zítra. Zásadní novinkou je ovšem rozhodnutí, že nezačne tradičně na Komenského náměstí, ale u Domu kultury.

Svatováclavská jízda | Foto: Deník/Lucie Kučerová

Podle organizátorů se jízdy do Kláštera Hradiště nad Jizerou má zúčastnit 115 aut a motorek, dalších 53 aut a motocyklů se představí divákům na Výstavišti. Všechna by měla absolvovat jízdu po městě, tedy řádově přes 160 aut a motocyklů.



Program začne u Domu kultury v 8.30 hodin vystoupením cyklistů na obřích kolech a mažoretek. Následně se proud automobilových i motocyklových veteránů vydá od KS Svět směrem ke kruhovému objezdu a dále po již tradiční trase městem. Jízdu zakončí v parku Výstaviště, kde bude další doprovodný program a návštěvníci si budou moci historická vozidla prohlédnout.



„Bude zde bohatý sortiment stánků, občerstvení, skákací hrad pro děti a tradiční vystoupení mažoretek z Kosmonos. Návštěvníci mohou využít i služeb stáje Kateřina z Hrdlořez, která bude od 10 hodin zajišťovat projížďky koňským spřežením historickou částí města Mladá Boleslav,“ řekl Zdeněk Vranovský z Kultury města, a.s.



Diváci se na Výstavišti mohou těšit na vystoupení Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky od 9 do 9.30 a od 13 do 13.45 hodin, program pro děti Legrácky s dopravkou se uskuteční od 9.45 do 11 hodin. Kapela Veteran Club Beatles Revival zahraje od 11.15 do 12.45.

Program Svatováclavské jízdy, neděle 28. září



7.30 – 8.30 registrace vozidel v Domě kultury Mladá Boleslav

8.45 vystoupení mažoretek a bicyklistů před mladobolelavským Domem kultury

9.00 zahájení programu na Výstavišti

9.15 vystoupení primátora města a hostů (před Domem kultury)

9.30 odjezd vozidel na demo jízdu městem

10.30 dojezd na Výstaviště a zaparkování vozidel, která nepojedou rallye

10.30 řazení vozidel, která pojedou rallye, v Tylově ulici

12.00 start 1. vozidla po jedné minutě od KS Svět (Tylova ul.)

12.40 dojezd 1. vozidla do Kláštera Hradiště nad Jizerou

14.40 start 1.vozidla z Kláštera

14.00 ukončení programu na Výstavišti

15.30 cíl 1. vozidla v Bondy Centru (horní parkoviště)

17.10 dojezd posledního vozidla (Bondy Centrum, horní parkoviště)

18.10 vyhlášení vítězů v Bondy Centru (vyhlášení nejlepšího vozu – divácká soutěž)

18.30 skončení Sv. jízdy a odjezd posádek