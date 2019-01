Mladá Boleslav - Ani o státním svátku nepřijdete o vtip.

Jdou dva policajti po kolejích. Když už jdou dost dlouho, jeden říká: To jsou ale dlouhý schody!

Na to druhý: Copak dlouhý, to by tak nevadilo, ale to zabradlí je moc nízko!

První se otočí a povídá: Tak počkáme, tamhle nám jede výtah…

