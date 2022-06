Festival Léto na zámku, který je součástí programu Středočeského kulturního léta, začíná ve čtvrtek novocirkusovým představením Losers Cirque Company. Páteční večer pak patří koncertu k 65. výročí založení muzea. Vystoupí Voices nabízející rozmanité hudební zážitky: ať už půjde o funk, pop, r’n’b, soul, swing – nebo třeba rockové balady. Další koncert se uskuteční v neděli, kdy vystoupí N.O.H.A., jež přiveze zážitky ve stylu drum and bass a world music. Ani sobotní večer však nezůstane bez programu: bude patřit divadelnímu představení, když Divadlo Na Fidlovačce přijede s komedií Famílie. Divadlem se také festivalová nabídka pro dospělé diváky završí, a to v úterý 28. června – tehdy se do Roztok vrátí Divadlo Antonína Dvořáka Příbram se svým představením Limonádový Joe. Ceny vstupenek jsou u jednotlivých představení různé; pohybují se v rozpětí od 100 do 350 Kč.