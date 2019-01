Mladá Boleslav - Muzeum Mladoboleslavska ve svých prostorách (Hrad 1) pořádá v pondělí 15. ledna od 17 hodin besedu s paní Evou Erbenovou, izraelskou spisovatelkou židovského původu, která se narodila v roce 1930 v Děčíně.

Izraelská spisovatelka židovského původu Eva Erbenová. | Foto: Deník / Pech Karel

Jako jedenáctiletá byla i s rodinou deportována do Terezína a odtud v roce 1944 do koncentračního tábora Osvětim. Na sklonku války utekla z pochodu smrti z Osvětimi a ve vesničce Prostřekov se jí ujala rodina Jahnova, která ji vrátila zpět do života. Krátce po absolvování ošetřovatelské školy v Praze odjela v srpnu 1948 do Paříže a poté do Izraele, kde žije dodnes. Její životní příběh se stal námětem několika knih a dočkal se i filmového zpracování. Vstup na besedu je volný.