Mladá Boleslav, Praha /ROZHOVOR/ - Romeo (Romeo a Julie), Miloš Hrma (Ostře sledované vlaky), mechanik František Projza (Dědeček automobil), Jegoruška (Sebevrah), Asistent asistenta režie (Naše městečko), Lysander (Sen noci svatojánské), Alan Strang (Equus).

Herec Matouš Ruml. | Foto: DENÍK/Jiří Macek

Nebo také Rytíř Danceny (Nebezpečné vztahy), Šašek (Noc Bohů), Princ Petr ŤV film Škola princů), Lexa (televizní sitcom Comeback).

Těch rolí, postav, inscenací a televizních her je však mnohem více. Všechny spojuje jedno jméno.

Matouš Ruml.

Žije v Praze, ale je hercem Městského divadla v Mladé Boleslavi, hercem mnoha dalších scén. Je mu 26 let, ale také ženatý a má syna Nathanaela.

Vánoce „na krku“, máte koupené dárky?

Z větší části ano.

I manželce?

Terezce ještě ne, protože nemám čas. Koupil jsem ji už bundu, ale to je spíše předvánoční dárek, který zahřeje, ale pod stromeček se nedává. Překvapení zatím nemám. I když vím co - jen tam dojít.

Pamatujete si na ježíškovský dárek z dětství, který vám utkvěl v paměti?

Strašně rád jsem měl chodícího dinosaura na baterky, dárek od dědy. Týden jsem s ním spal, pak se rozbil. Taky se pamatuji na Vánoce, kdy jsem dostal svoji úplně první voňavku, která byla v obalu imitace granátu.

Vy jste toužil být vojákem?

Právě že jsem vojnu vůbec nemiloval. Ten granát mám ještě někde schovaný u maminky.

Kdybyste ho našel, může tím potěšit svého téměř tříletého synka…

Granát a voňavku? Tak to mu dávat nebudu. Pro něj máme už vymyšlené dárky. Pro mladého se dobře nakupuje, protože vesměs všechno je pro něho nové, takže má ze všeho radost.

Povídáme si hodinku a půl před začátkem představení v boleslavském divadle. Budete hrát roli Miloše Hrmy v Ostře sledovaných vlacích. Býváte před představením, nervózní? Připadáte mi úplně klidný, upíjíte kafíčko…

Já vlastně nebývám nervózní, snad jen před premiérou. Prostě ta nervozita ve mne tolik není.

Pozorujete u kolegů, že jsou nervóznější?

Spíše pozoruji některé jejich rituály. Někdo se třeba rozmlouvá a to je vlastně taky nervozita. Tím dává najevo, že se bojí, aby řekl správně texty.

Vy žádný rituál nemáte?

Ne. Jen když je hra náročná na text, tak si pročítám a připomínám texty, abych řekl všechno.

Kolik textů musíme v současné době znát?

Tady v Boleslavi hraju v představeních Romeo a Julie, Děděček automobil, Městečko, Ostře sledované vlaky, Nebezbečné vztahy, v pražské Komorní činohře to je ten Kitty Flynn a Pacient doktora Freuda. V Divadle v Celetné Běsi, Komunismus, Detektor lži a Smíšené dvouhry (premiéra 15. prosince).

Vesměs jsou to hlavní role?

Skoro.

Pletou se vám texty?

Nikdy se mi to nestalo. Ale třeba u Shakespeara, když jsme hráli Sen noci svatojánské a Julii a Romea, tak on má ty pasáže podobné, tak mi tam sem tam jeden veršík vlezl z jiné hry. Ale nespletl jsem to.

Jste kmenovým hercem boleslavské scény a víte, že se blíží nová hra. Těšíte se, jakou roli dostanete a zda vůbec budete hrát?

Já mám dost práce v dalších divadlech, do toho televize, takže potřebuji znát program dopředu, abych mohl vše skloubit. Pan ředitel František Skřípek mi ale dá vědět dopředu, takže pro mne to čekání není nepříjemné.

Boleslavské divadlo v minulých týdnech provázely nejasnosti. Radnice odvolala ředitele Skřípka a vypsala výběrové řízení na post ředitele. Následně konkurz vyhrál odvolaný ředtel. Jak jste tyhle věci, vy herci, vnímali?

Brali jsme to dost osobně. Takové věci se prostě v půlce sezony nedělají. Tomu všemu předcházely informace o zastavení plánované přestavby divadla, které se s velkou slávou avizovalo. Věděli jsme, že se něco děje, že rekonstrukce Malé scény nebude. Že se představitelům města si něco nelíbí. Začali jsme si stěžovat po právu, že se neplní to, co bylo slíbeno. No ale to odvolání ředitele, doteď tomu nerozumím. (Výběrové řízení na ředitele Městského divadla Mladá Boleslav nakonec vyhrál dosavadní ředitel František Skřípek, uměleckým ředitelem se stal Pavel Khek – dosavadní umělecký šéf Josef Kettner odchází do důchodu), dramaturgem se stal režisér a herec Petr Mikeska – pozn. red.)

Je teď situace klidnější?

Já si myslím, že je to nyní naprosto uklidněné. Pan Skřípek s Pavlem Khekem (režisér a nový umělecký šéf divadla – pozn. red.) tvoří zajímavý tandem. Mně se hry pod vedení Pavla Kheka moc líbí, myslím si, že Pavel, ač mladý jako režisér, má jasnou představu, má svůj jazyk, který je srozumitelný, jeho představení nejsou stejná a má touhu experimentovat a je výborný jako dramaturg. Má fakt výborné aktuální hry.

Vaše manželka Terezka je také herečka, dokonce s ní v jedné hře hrajete, kdo vám hlídá?

Hlídá moje maminka, ale teď nemohla, takže jsme ho měli v divadle s sebou, ale už vše bude jistit děda z Pardubic. Mladý si v divadle hraje, nebo mu pouštíme pohádky na počítači, takže ho dokážeme zabavit.

Je synek komediant?

Veliký. Občas má slušné střihy. Když někam přijedeme, tak je nejprve zakřiklý, ale pak se rozjede. Chce být středem pozornosti.

Tak to je už čas ho postavit na jeviště. Jak vy jste začal s divadlem?

Jako malý kluk jsem byl v Divadelním studiu v Praze 5. Brácha byl hyperaktivní, máma si myslela, že se tam vybije. No a mne poslala jako mladšího s ním. Jenže mne to začalo bavit. Tam jsem získal první zkušenosti s divadlem. Ty dětské role byly ovšem němé. V té hře mne dvakrát zabili, to bylo docela úsměvné. Divadlo mne chytlo asi právě v té době.

Vás vzali na konzervatoř až na podruhé, jak jste se cítil? Nechtěl jste s herectvím seknout?

Chtěl. Vlastně mně to dalo takovou facku, protože jsem byl dost nafoukaný, protože jsem přece byl v hereckém studiu. Na druhou stranu jsem prožil rok na Střední průmyslové škole dopravní a tam jsem si uvědomil, že to není to, co bych chtěl dělat. Nebavilo mne to, trápil jsem se, nebyl to můj šálek kávy. Do toho divadelního studia jsem ale chodil pořád, věděl jsem, že se znovu přihlásím, už jsem si na tom všem dal více záležet. To první odmítnutí pro mne vlastně byla obrovská motivace, abych šel za svým snem.

Velkou popularitu jste získal postavou Lexy v televizním sitcomu Comeback. Jak vám tahle role změnila život?

Popularita je někdy nepříjemná, jindy potěší, pomůže.

Jak vnímáte to, že jste se díky roli Lexy stal idolem mnoha dívek?

To tedy nevím, jako že je Lexa idol? (smích) Na začátku jsem se díval do nějaké diskuze, kde holky reagovaly na to, že je mi 26 let, jsem ženatý a mám dítě, tak jim z toho padala brada. Je spíš překvapí, že mi není 17 let. Já jsem spokojený tak, jak to je.

Máte nějakou vysněnou roli?

Nemám. Mně se v podstatě plní sny pořád. Každá role je nějak krásná. Mne baví ztvárňovat příběhy lidí, kteří existovali.

Řekněte mi na závěr. Praha skýtá mnoho možností. Vy už jste jednou z Boleslavi odešel – do pražského Švandova divadla - ale pak jste se rychle vrátil. Není Boleslav brána v očích pražských scén, pražských herců jako okresní přebor?

Boleslavské divadlo je opravdu výjimečné, možná je to tím, že je to menší divadlo, že každý dostává příležitosti. Nesedí, ale hraje. Kolektiv tady je skvělý. Návštěvnost přes 90 procent, to může závidět skoro každý. Řeknu vám, Veronika Kubařová, která odešla do Městských divadel pražských, a má tam zajímavé role, tak když hraje v Boleslavi, tak po představení pořád brečí. Takové to máme my tady v Boleslavi. Krásné divadlo.

Matouš Ruml

Herec, známý především z televizního seriálu Comeback. Vystudoval hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře. Školu ukončil absolutoriem v roce 2008. Během studia hostoval v absolventských představeních starších ročníků i v Divadle ABC a ve Stavovském divadle. Od srpna 2008 je členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi, hostuje ale i v jiných divadlech. Je ženatý s Terezou Rumlovou, rovněž herečkou, a má syna Nathanaela.

