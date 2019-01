Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ -Jeho jméno je David Rosbek. Jeho číslo je 00250. Jeho snem je být Star, ale nedaří se…

David Rosbek | Foto: Deník/Tomáš Ježek

Třicetiletý David Rosbek z Mladé Boleslavi se opětovně pokusil pokořit televizní soutěž Československá SuperStar. Ani tentokráte se s ním televizní diváci ve finálových kolech nesetkají.

Co vás na tom láká, pořád se přihlašovat?

Chci být strašně moc slavný, a to za jakoukoliv cenu!

Jak jste se tam tentokráte předvedl?

Tentokráte jsem chtěl v soutěži postoupit jako normální zpěvák. Minule jsem chtěl vyhrát ve Hvězdné pěchotě, ale teď jsem si dal za cíl, že postoupím jako normální zpěvák, a to alespoň jednou dvakrát. Bohužel tři hodiny jsem nebyl psychicky v pohodě, což se také odrazilo na tom výkonu.

Takže to dopadlo jak?

Nebylo to dobré a nepostoupil jsem. Zase!

Mrzí vás to?

Mrzí!

Jak jste se na to vaše vystoupení připravoval?

Právě že bohužel málo! Vybral jsem si písničku od Baracudy Where is the love, což je diskotékový hit. Za měsíc a půl jsem jenom šest hodin trénoval zpěv, což je samozřejmě málo. A celkově, jenom deset hodin zpívat za celý život a pak jít před miliony lidí před televizní kamery, je málo.

Co tedy na váš výkon říkala odborná porota?

To uvidíte v neděli televizi. Jsou to opravdu bomby!

No prozraďte…

Pavel Habera mi řekl, že jsem nejhorší zpěvák, který tam za dva dny byl, kterého neprofesionální porota pustil té odborné.

Naštval vás verdikt pana Habery?

Trochu mě to naštvalo, protože on ještě o mně řekl, aniž by tam vůbec rozjel svůj tanec, že jsem tragický tanečník. To řekl asi po třech pohybech! Já jsem oponoval, že to není pravda, že jsem docela dobrý tanečník.

Takže vaše cesta za úspěchem v Československé SuperStar skončila…

Pro druhý ročník této soutěže ano! Až bude třetí ročník, tak do něj určitě půjdu, ale budu se muset víc připravovat, ne jenom šest hodin, ale třeba dvacet hodin. Budu si muset také co nejvíce srovnat psychiku. Zdokonalit tanec a podobně.

Kdy tedy váš výkon mohou čtenáři vidět i na vlastní oči v televizi?

Uvidí mě už tuto neděli. Budu tam s kazeťákem a mikrofonem. Udělám tam velký koncert, bordel a trapas století. Ještě tam dělám karate. Vykopávám tam nohu dva metry vysoko, dávám tam hlavičky, kolínko a pěst. Říkal jsem si totiž, že se na tento pořad mohou dívat televizní režiséři, kteří by si mě mohli všimnout a nabídnou mi nějakou práci. Třeba jen malou roli v nějakém filmu. Uvidíme.