Jak jste se dali dohromady?

Matěj: Přes jednoho známého, který si říká Casher, toho také osobně neznám, ale většinou rap dělá po internetu. Se Sámerem se znali, protože společně dělali nějakou hudbu. I já jsme se k němu dostal prostřednictvím hudby. A tak slovo dalo slovo a křížem jsme se k sobě se Sámerem dostali.

Sámer: Jo, měli jsme párty doma na bazénu, Casher dal vědět, napsali jsme to a bylo.

Matěj: Ano, já to potom dodělal, poslal jsem to na mastering na Moravu a vyšel náš první společný song.

Sámer: Řekl jsem si, že by bylo fajn udělat něco, co teď mladí lidé poslouchají. Rozhlížím se takhle po nových tvářích, mladých umělcích, oslovuji je a lovím nové talenty jako je Matěj.

Jak se vám spolupracuje?

Sámer: Obyčejně takhle s cizími lidmi prostřednictvím internetu nespolupracuji. S Cashrem jsme to zkusil teď poprvé. Matěj pak ale měl iniciativu pustit se do něčeho dalšího. Tak to zkusíme. Každý do toho dáme svoje a určitě vznikne dobrá kombinace hudby. Myslím, že nám to jde skvěle.

Matěj: Ze Sámera jsem cítil pozitivní energii, už jenom přes ten internet. Navíc je aktivní, vstává brzo ráno a jde spát pozdě večer, udělá hodně práce, s tím sympatizuju.

Chystáte něco dalšího?

Matěj: Ano, jdeme do našeho studia v Dobrovici. Tam máme s Paradim, který spolupracoval na prvním tracku, a dalšími lidmi z mé skupiny Hardroof, nahrávací studio. S prázdnou určitě neodejdeme.

Sámer: Já teď kromě toho budu natáčet s Petrem Jandou z Olympicu, pak mě čeká také spolupráce s Luckou Vondráčkovou. Tento směr s Matějem je něco úplně jiného a myslím, že i tahle nová generace má co říct.

Matěj: Já budu v blízké době vydávat nové CD a bude to vůbec úplně první rapové CD v Boleslavi.

Čeká vás teď nějaký koncert?

Matěj: Já jsem teď měl tour s Řáholem, to je velmi uznávaný raper z Brna, syn Romana Horkého z Kamelotu. Měli jsme vyprodané koncerty, ale pak nám přerušili tour. Teď měli být další koncerty, ale lístky se prý nějak v předprodeji neprodávali, protože se lidé zatím bojí na akce. Během karantény jsem nahrál CD s rappery jako Sergej Barakuda.

Sámer: Ale ono se to teď otočí, lidé budou hladoví po kultuře. Já jsem měl mít show v Duplexu a taky nebyla. Máme teď nějaké soukromé akce, ale stage je stage, už se těším, až budou věci v normálu.