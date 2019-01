Mladá Boleslav - Fotografie s výraznou barevnou složkou okrašlují už týden interiér Městské knihovny. Jejich autorem je Radek Teope Drbohlav, fotograf z Liberce. Výstava nese název Pocity – Nálady

Ústřední fotografie výstavy Pocity - Nálady fotografa Radka Teope Drbohlava | Foto: Radek Teope Drbohlav

Jak jste se dostal k fotografování? Zabýváte se jím pouze jako nadšenec, nebo uvažujete o profesionální dráze?

Fotografie jsem miloval už od dětských let. Vždy mě fascinovalo, že fotograf zachytí okamžik, který se už nikdy nebude ve stejné podobě, opakovat. Nazval bych se zatím nadšencem, i když dost nabídek k zakázce jsem už dostal. Většinou jsem odmítl, protože mě téma musí zaujmout a musím dostat volnou ruku k jeho zpracování. Nerad bych fotil cokoli jen pro peníze. Je ale jasné, že pokud by mě focení jednou uživilo, splnil by se mi velký sen.

Má Vaše focení ústřední téma? Mohou to být právě ony nálady, síly okamžiku, nebo jsou to lidé?

Nemám. Řídím se opravdu jen vlastní náladou a pocitem v okamžiku focení. Inspirací mi jsou obyčejné věci a místa, která často míjíme bez povšimnutí. Přitom mají své osobité kouzlo.



Jaký je Váš vztah k barvě? Zdá se, že s ní intenzivně pracujete.

Barva hraje v mých fotografiích jednu z hlavních rolí! Rád si s ní v postúpravě hodně hraji a občas záměrně úpravu přeženu, abych vyzdvihl obsah fotky. Chci, aby vše ve výsledku vypadalo jinak než v reálu. Chci na fotkách svět krásnější. Pouhou realitu dnes vyfotíte lepším mobilem.

V jakém časovém horizontu a kde vznikaly fotografie, které jsou součástí výstavy?

Všechny fotky vznikly v posledních devíti měsících a výhradně na území naší republiky.