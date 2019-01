Mladá Boleslav - Přední český překladatel díla Williama Shakespeara spolupracuje s Městským divadlem.

Profesor Hilský zaníceně hovoří o Shakespearově textu. | Foto: Jan Škvára

Jako první Čech přeložil kompletní dílo renesančního básníka a dramatika Williama Shakespeara, je čestným členem Řádu britského impéria a nyní spolupracuje na vznikající inscenaci Městského divadla.

Profesor Martin Hilský přijel vypomoct svému bývalému studentovi.



„Už asi 20 let mívám dvakrát do roka přednášky na DAMU, kam chodí režiséři, dramaturgové i herci. Asi před deseti lety jsem se na jedné takové přednášce seznámil s Pavlem Khekem, který mě nyní přizval k účasti na Zkrocení zlé ženy," vysvětluje Martin Hilský.



Hilský na zkoušce s místním souborem herce, kteří jej přijali s velkou úctou a pokorou, ve zkratce seznámil s osobou Williama Shakespeara a pohovořil právě o Zkrocení zlé ženy, což je inscenace, na které divadlo nyní pracuje a která bude uvedena v premiéře na hradě Kost v červnu.



Též nastínil různé možnosti, jak komediální kus interpretovat.



„Na vzniku shakespearovských adaptací se podílím poměrně často. Je to svým způsobem moje práce. Když mě nějaké divadlo požádá a je to časově možné, rád se zkoušek účastním. Bývá to pro mě cenná zkušenost," říká Martin Hilský.



A na čem oblíbený překladatel a vysokoškolský pedagog kromě přednášek v současnosti pracuje po dokončení mamutího překladu Shakespearova díla?



„Po Shakespearovi je pro mě těžké překládat někoho jiného. Ten autor je naprosto jedinečný a výjimečný, takže nyní pociťuji jisté abstinenční příznaky. Rád bych ještě něco dořekl o renesanční kultuře, kterou jsem díky předchozí práci dobře poznal. Mám i docela dobré nápady, ale obávám se, že každá ze zamýšlených knih si vezme dalších tři až pět let," uzavírá Hilský.



Přestože setkání s mladoboleslavským souborem byla pro tuto chvíli pro Martina Hilského jednorázová záležitost, při které se pokusil nadchnout herce pro Shakespearův jazyk a text, překladatel se už nyní těší na slavnostní premiéru, kterou si prý nenechá ujít.