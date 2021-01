Totálně vyprodaná tombola, vystoupení české Lady Soul Marie Rottrové a dechberoucí půlnoční překvapení. Takový byl v sobotu 8. ledna 2011 osmý Reprezentační ples města Mladá Boleslav v domě kultury.

Květina pro dámy

„Ta orchidej je opravdu pro mne?“ byl nejčastější dotaz hned u vstupu, protože každá dáma při příchodu na ples dostala dárek v podobě květiny. Na úvod zazněla slavnostní znělka v podání Zámeckého saxofonového kvarteta a primátor města Raduan Nwelati přivítal hosty a popřál jim příjemnou zábavu.

Následovalo předtančení, o které se postarali sourozenci Martina a Tomáš Markovi, které krátce po jedenácté na parketu vystřídal pár Michaela Ročejdlová a Pavel Mareš. O plný parket se až do poloviny slavnostního večera starala osvědčená kapela Gambit.

Snění i bigbeat

Vrcholem večera bylo pro mnohé vystoupení Marie Rottrové, jejíž zpěv na malou chvíli způsobil vylidnění parketu a přesun tančících párů pod pódium, kde se oddávali poslechu hitů jako Lásko voníš deštěm nebo Markétko.

Publikum populární zpěvačku dlouho nechtělo pustit z jeviště, po přídavku ji však vystřídala kapela Lokomotiva, která probrala tančící ze snění pěkně ostrým bigbeatem a rock ´n´rollem. Komu to bylo málo, mohl se přijít vyřádit do kavárny Felicie, kde po celou dobu současně běžela Danceparty 80. a 90. let pod taktovkou dýdžeje Zdeňka Vranovského.

Beznadějně vyprodaná tombola, byla rozebraná už krátce před jedenáctou hodinou. O sedm hlavních cen se ale losovalo v půlnoci, a výherci, jichž se dotkla Štěstěna, si domů odnášeli dva LCD televizory, jednu plazmu, sud piva, značkový nábytek, poukaz na profesionální prodloužení řas nebo poukaz do pivních lázní.

Překvapením večera byl dogdancing, který přítomným předvedla Daniela Šišková a její fenka Rory. „To snad není možné,“ znělo nad jejich uměním ze všech stran, a překvapení vzbudil i fakt, že Rory poslušně stála při své paničce, i když ji řada přítomných filutů lákala na voňavé jednohubky s klobáskou.

Helena Fričová